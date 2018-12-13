Эминема похоронили в новом клипе

Рэпер Эминем презентовал свой новый клип на трек Good Guy. Композиция была записана в сотрудничестве с канадской исполнительницей Джесси Рейес. Ролик опубликовали на YouTube-канале рэпера.



В клипе Эминем и Джесси Рейс играют влюбленных, которые переживают драматический период в отношениях. Они скандалят и дерутся, в итоге девушка берется за нож и убивает возлюбленного.



Композиция Good Guy вошла в альбом Эминема под названием Kamikaze, вышедший 31 августа 2018 года.



Финальные кадры демонстрируют Эминема, завернутого в мешок и лежащего в вырытой могиле. Рядом с ним, обнимая труп, лежит рыдающая девушка.



