На Одесчине в автобусе несколько дней возили бомбу

Обнаруженная в рейсовом автобусе коробка с самодельной взрывчаткой пролежала в багажнике несколько дней. Об этом сообщает полиция Одесской области.



О взрывном устройстве сообщил полиции водитель автобуса.







"Самодельное радиоуправляемое взрыво-зажигательное устройство ему передал на столичном вокзале неизвестный. Багаж должны были забрать по прибытию в Измаил. Не дождавшись получателя, перевозчик через несколько дней открыл коробку и обнаружил подозрительные предметы", – говорится в сообщении.



При осмотре содержимого коробки специалисты взрывотехнического управления нашли и разрядили устройство.



По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Составные части изъятого направлены на экспертное исследование. Полицейские устанавливают причастных к событию лиц.

