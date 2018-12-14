На базе США в Антарктиде погибли двое рабочих

Двое рабочих погибли в результате несчастного случая на антарктической станции Мак-Мердо. Об этом, как сообщает The New York Times, заявили в Национальном научном фонде США, управляющем антарктической программой США.



12 декабря рабочие выполняли плановое техническое обслуживание системы пожаротушения в здании генератора, расположенного на горе Ньюуолл в Сухих долинах примерно в 100 километрах от Мак-Мердо. Пилот вертолета, доставивший рабочих на гору, нашел их без сознания, когда они не вернулись в назначенное время.



Рабочие лежали на полу в здании. Один из них скончался на месте, второй умер в больнице Мак-Мердо. Что стало причиной их смерти, пока неизвестно. В Национальном научном фонде сообщили Reuters, что не считают смерть рабочих уголовным преступлением.

