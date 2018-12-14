Накануне Объединительного собора патриарх Кирилл обратился к Папе Римскому и в ООН

Патриарх Русской православной церкви Кирилл обратился с посланием к Папе Римскому Франциску о вмешательстве властей Украины в церковную жизнь страны, сообщается на сайте РПЦ в пятницу, 14 декабря.



Послание также адресовано к главе Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю Всемирного совета церквей О. Фюксе Твейту, генсеку ООН Антониу Гутеррешу, генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томасу Гремингеру, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.



"В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной Церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений", - заявил патриарх Кирилл.



Он утверждает, что для того чтобы принудить епископат УПЦ к участию в Объединительном соборе, "органами государственной власти предпринимается ряд действий, вопиющим образом нарушающих конституционные права".

