"Укрпочте" разрешили уведомлять о доставке СМС-ками

Кабинет Министров разрешил публичному акционерному обществу "Укрпочта" использовать SMS-сообщения для информирования пользователей о поступлении почтовых отправлений.



Соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник, 18 декабря, передают Українськi Новини.



Согласно пояснительной записке, документ предусматривает создание возможности использования в процессе предоставления услуг почтовой связи современных средств телекоммуникации с учетом развития ІТ-технологий, таких как SMS-сообщения и Интернет, вместо бумажных носителей, упрошение возможности доставки почтовых отправлений пользователям (в том числе и юридическим лицам), создание возможности для пользователей получать услуги в наиболее удобное для них время, а также внедрение новых способов доставки почтовых отправлений, в том числе с использованием абонентского ящика.

