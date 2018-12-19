Исследователи поняли, как нехватка сна приводит к ожирению

Известно: при недосыпе человека больше тянет к вредным продуктам, и он тратит больше денег на такие продукты, передает The Daily Mail. Усталость повышает уровень активности в зоне мозга, связанной с аппетитом и "заеданием" проблем, и активность "гормона голода".



Это подтверждает эксперимент, в рамках которого пригласили 32 здоровых добровольцев 19-32 лет. Они два раза посещали исследовательский центр для нормального ужина, состоящего из пасты, телятины в сливочно-грибном соусе и йогурта. После первого ужина добровольцы возвращались домой и ложились спать. А после второго им приходилось остаться в центре и провести бессонную ночь.



На следующее утро ученые оценили тягу добровольцев к вредным продуктам. Людям дали около трех долларов и доступ к онлайн-аукциону, где среди прочего были и вредные продукты питания. Оказалось, если человек прошлой ночью не спал, он был готов отдать больше денег за вредную пищу.



После бессонной ночи сканирование мозга показало повышенную активность в миндалевидном теле (связано с поиском награды - вроде заедания проблем) и гипоталамусе (контролирует аппетит). Плюс, эти две зоны "переговаривались" активнее, чем обычно. А анализ крови выявил повышенную концентрацию грелина - "гормона голода".

