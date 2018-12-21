Поперло нации. И без Омеляна

Не-а, что ни говори, а в последнее время древнешумерской нации, постоянно обновляющей безвизовые рубежи в Европе и ожидающей приход душеспасительного томоса, поперло, так поперло. Она умножает и умножает свои потенции и финансово, и по-человечески. Вот посудите сами: только за вчера, 20 декабря 2018 года, рядовой, в общем-то, день для любой заурядной земной нации, у Украины такой подъем. Во-первых, МВФ таки расщедрился для нее на первый транш по новой программе сотрудничества stand-by в размере SDR 1 млрд. (около 1,4 млрд. долл.) из общей суммы в 3,9 млрд. «зелени».



Круто? А як жэ! Ожидали, правда, 1,9 млрд., но и это хорошо. Потому что, как сообщил Нацбанк Украины (НБУ), были увеличены валютные резервы до 20,1 млрд. долл. по состоянию на 21 декабря 2018 года, а «это пятилетний максимум – последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года».



Или, во-вторых, вот такой примерец: на севере Польши, страны совершенно братской, хоть и ненавидящей Стефана Бандеру, своего бывшего гражданина украинского происхождения из Галичины, одним украинцем (-кой) стало больше! Как бы хохоча в рыла тем клеветникам, кто утверждает, что Украина вымирает и обезлюдевает, в Гданьске родила ребенка 11-летняя девочка из Украины. Одиннадцатилетняя! Понятно вам, хулители и клеветники? Какой «рекорд»! Да, в Польше родила, а не в Украине, где ни самой девочке, ни ее родителям, похоже, жизни нет. Да, сама девочка, когда пришла к родителям и начала жаловаться на непонятное «недомогание», ничего не понимала и даже не подозревала, что своим деянием кладет в копилку нации такую нужную ей (нации) жизнь. Да, польский доктор ох...ел, когда обнаружил у ребенка позднюю беременность, и сразу сообщил в полицию. Да, полиция испытала те же, мягко говоря, неоднозначные чувства, когда врачи помогли девчонке разродиться, и установила, что роженица приехала в Польшу только в сентябре текущего года. А значит, понесла она новую жизнь в Украине, где у нее был заботливый украинский опекун-куратор, судя по всему, очень тонко и специфически чувствующий запросы нации и ее вождей, которым нужны солдаты для ООС. Но, повторяю, все равно рекорд. Стыдно, но рекорд...



«Врожденная украинскость» роженицы позволила вздохнуть польским правоохранителям с облегчением: это преступление по польскому закону относительно полового акта несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет. «Это угроза заключения от 2 до 12 лет», – рассказывал представитель прокуратуры в Гданьске Мариуш Душинский, видимо, размышляя о тяжкой доле сладострастника-педофила. Но все для поляков, повторяю, разрешилось как нельзя лучше. Совращал ребенка потомок древних шумеров, а значит, если эта информация подтвердится, то расследование будет проводить украинская прокуратура.



На севере Польши, страны совершенно братской, хоть и ненавидящей Стефана Бандеру, своего бывшего гражданина украинского происхождения из Галичины, одним украинцем (-кой) стало больше! Как бы хохоча в рыла тем клеветникам, кто утверждает, что Украина вымирает и обезлюдевает, в Гданьске родила ребенка 11-летняя девочка из Украины. Одиннадцатилетняя!

Придется всем пояса затягивать и кровными раскошеливаться. Ну, тем, у кого еще есть чем платить. И детям их, и внукам, и правнукам. А тут еще тот же Нацбанк «подсуропил»: рассказал, что, мол, украинцы в ноябре 2018 года купили через банковскую систему 1,009 млрд. долл. наличной иностранной валюты, и это превысило продажу валюты на 90,5 млн. долл. Значит, решили в МВФ, можно доить еще

То есть в Украине, где счастливого отца, не исключено, даже наградят. За вклад в нацию. Особенно, если, повторяю, ребенок окажется мальчиком, который и встанет на защиту рубежей «нэньки». Сначала его натаскают с боевым оружием в детских лагерях, организованных патриотическими нацистами и неонацистами, а потом и отправят в ООС. Ведь «путиннапал» – это в Украине, судя по всему, надолго, до тех пор, пока барыши «хероям-победителям Путина» приносить будет. А для этого дела пушечное мясо просто необходимо. Как же без него стоять на «переднем крае цивилизации» и требовать от нее, от цивилизации, сякие-такие преференции и деньги? Вот такие вот дела. Есть надежда у нации, есть, когда, как писал поэт, такие люди в стране постсоветской и декоммунизированной есть.Есть, правда, в Украине и человек, которого просто нельзя не вспомнить в такие радостные для нации дни. Как существо, постоянно вставляющее палки в колеса этой самой нации. Зовут его Владимир Омелян, который хоть и министр инфраструктуры, отвечающий в том числе и за качество украинских дорог, но ходит в последнее время даже в туалет в камуфляже, вызывая рвоту даже у испытанных Иловайским и Дебальцевским котлами нардепов-комбатов в Раде, и раненных в заднюю точку, и лишенных таких счастливых отметин. Почему вспомнился Омелян, когда одни рожают, а другим дают деньги? Да потому, что именно сегодня, буквально по горячим следам радости, как бы давя со скрежетом и болью достижения МВФ и малолетней роженицы, под Киевом перевернулась маршрутка с 30 пассажирами в салоне.Ехала она себе по дороге Киев – Обухов и перевернулась. Из-за гололеда и традиционных выбоин и ям! Потому что Омелян в это время, наверное, примерял новый камуфляж и совершенно не заботился о дорогах. И под Обуховым, и вообще. И слава Господу, что он, Господь Всемогущий, кажется, не обратил внимания на томос, а учел радость нации. И от МВФ, и от родов в Польше. И потому в маршрутке никто не пострадал, лишь 8 человек отправили в больницу. Кажется, пока не сказали в какую, и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун. И не надо говорить! А то вдруг у нее появится новый лайфхак: как на морозе без медикаментов лечить травмированных в ДТП, чьи органы так легко отправить на трансплантацию в Европу. Не надо ей говорить, пусть живут люди, если выживут в больницах после «успешной медреформы»...Но сам факт-то какой! Ужас. А что будет, если окажутся правы синоптики, и на выходные Украину зальет зимними дождями, а потом ударит морозец? Это же такой, извините, сракопад для пешеходов и форс-мажор для водителей начнется, что даже если в Польше еще более молодые украинки начнут рожать, то все равно урон от погибших на дорогах не восстановят. И без всякой ООС, до которой многие просто не доживут. И что, «нэньку» лично Омелян в камуфляже от Путина защитит? Ой, сомневаюсь я, паны-товарищи и где-то даже побратимы, что защитит. И имя-отчество у него какое-то не древнешумерское, даже, я бы сказал, демонстративно вызывающее – Владимир Владимирович. И жена у него хоть и якобы украинская модельерша, но продолжает продавать свою продукцию в стране-агрессоре, потому что в России денег больше. Есть тут над чем задуматься. И над тем, почему Омелян с таким послужным списком и бэкграундом назначен министром по дорогам, а они, дороги, у нас такие фиговые, даже хуже, чем при «кровавой панде». И над тем, кто его в министры проталкивал. Не хотели ли случайно те «толкатели» совсем «убить» украинские дороги, по которым еще древние шумеры, весело перекликиваясь с украми и смерековыми ариями на «прамове» всех мов и языков, ездили в Крым за солью на волах, которых сами же и изобрели, копая Черное море. Очень уж как-то все тут «Путиным попахивает»: и дорог нет, и Крыма, и соль периодически пропадает. Ой, принюхаться к Омеляну в камуфляже надо, ой, надо...А у меня так и вообще не идет с глаз картинка об открытии скоростного железнодорожного экспресса «Kyiv Boryspil Express». Радостно витийствовал гарант нации на платформе, так же натужно веселились окружающие, «Укрзализныця» зазывала всех проехать новым поездом прямо в небо, потому что это удобнее и дешевле. А потом вообще разогнали по сетям фото из поезда: сидит задумчивый гарант с тенью тревоги по нации на лице, рядом премьер Вова Гройсман, имитирующий на «интерфейсе» то же самое, что и гарант, но гораздо хуже (щеки очень уж лоснятся), еще два каких-то чела, и забота о нации так и льется с фото. А Омеляна нигде нет. И не было. А это же его парафия – инфраструктура и передвижение по стране, несмотря на завиральные обещания опутать страну гиперлупами и забыть об этом «старье» – асфальтированных и грунтовых дорогах, кораблях, самолетах и поездах.И что же получилось? Все с этим «Kyiv Boryspil Express» должно было стать символом обновления Украины на новых рельсах. В прямом и в переносном смыслах этих слов. Так и получилось – должно было стать символом современной Украины, символом и стало: слов много, но дел нет, а если дела и случаются, то только для того, чтобы пустить пыль в глаза гаранту и его нации. Везде и во всем. Так и здесь: после того, как след празднующего «чэргову пэрэмогу» гаранта простыл в этом чудом натопленном вагоне для съемки «успеха», экспресс встал. Сломался на второй же день, а его пассажирам, чтобы успеть на свои самолеты, пришлось галопировать к аэропорту по снегу километров пять-десять. И теперь «Kyiv Boryspil Express» – это, скорее, не средство доставки пассажиров в аэропорт «Борисполь», а рулетка для любителей поездного экстрима – сломается или не сломается, успеют люди на свои рейсы или нет. Но зато строго в общей великодержавной украинской парадигме – возьмут Украину членом НАТО или только «поласкают» в «предбаннике», отменят безвиз или только поругают за коррупцию, пустят в ЕС или только опять же обещаниями полноценного члена перед носом «побалуют», проср...т камуфляжный Омелян какие-то средства на свои гиперлупы или его успеют посадить до этого. Все рулетка, так почему же на железной или на любой другой дороге должно быть иначе?Но про «Kyiv Boryspil Express» это так, к слову пришлось – слишком уж, повторяю, символичная картина для всех «144 успешных реформ» в нем случилась. Все в камуфляже, все торжественно отчитываются и классно фотографируются и телеснимаются «для пипла», а потом все идет туда, где, как говорят одесситы, заканчивается благородное название спины, зато открывается «портал», по которому мы протискиваемся в Европу как бы кратчайшим путем. И по безвизу, который, напоминаю, Еврокомиссия для украинцев может отменить...На самом же деле мы говорим о деньгах от МВФ – «запоруке» (залоге-гарантии) всех наших будущих безбедных побед. Как уверяют в Нацбанке, мы теперь в дефолт не грохнемся и покажем кукиш Путину (зачем это президенту России, пока неизвестно, но в Киеве надо же хоть кого-то побеждать). Но ведь не только дефолт страшен Украине. Он, может быть, даже стал бы для нее спасением, ибо страна объявила бы себя банкротом и «простила» всех, кому должна. Так нет же. Украину гонят в долговую яму, из которой она, судя по темпам гонки, живой, целой и богатой уже не вылезет. В 2019-2010 годах ей придется платить только по внешним долгам и процентам их обслуживания 17 млрд. долл. В лучшем случае. И только МВФ Украина должна 14 млрд. долл. А МВФ – не та структура, чтобы что-то кому то прощать. И потому «доить» Украину, держа ее на плаву разовыми инъекциями, будут бесконечно. Значит, будут делать новые долги. Глава Нацбанка Яков Смолий недавно честно признал: «Ключевой вызов на следующий год – как привлечь достаточно ресурсов, чтобы рефинансировать внешние и внутренние обязательства».А вот что прогнозирует прагматичный политолог Андрей Золотарев: «Отдавать эти 14 миллиардов долларов придется за счет роста цен, тарифов, налоговой нагрузки, за счет распродажи земли. ...Согласно планам МВФ, к 2020 году рост налоговой нагрузки на граждан Украины превысит по размеру половину ВВП страны. Сейчас налоги составляют примерно треть от ВВП. За счет чего же возрастет налоговая нагрузка? В первую очередь из-за роста акцизов и налога на доходы физических лиц. Эксперты МВФ полагают, что более трети налоговых платежей сформируют НДС и акцизные платежи. Так что по долгам МВФ придется заплатить всем украинцам. Как обычно».Поняли суть, с которой трудно спорить, паны-товарищи? Придется всем пояса затягивать и кровными раскошеливаться. Ну, тем, у кого еще есть чем платить. И детям их, и внукам, и правнукам. А тут еще тот же Нацбанк «подсуропил»: рассказал, что, мол, украинцы в ноябре 2018 года купили через банковскую систему 1,009 млрд. долл. наличной иностранной валюты, и это превысило продажу валюты на 90,5 млн. долл. Значит, решили в МВФ, можно доить еще. Поэтому и затребовали за свои новые кредиты опять урезать социалку и зарплаты бюджетникам и повышать тарифы на услуги ЖКХ. Готовьтесь, граждане. В МВФ и понимать не хотят того, что покупают валюту, скорее всего, те, кто хочет навсегда сдрыснуть из страны. И те, у кого этой валюты и так много, как у Омеляна гиперлупов в голове. А вот те, кому за еду и медикаменты заплатить нечем, никак долги МВФ не отдадут. Разве что только страной расплатятся. И может быть, поэтому указанная выше 11-летняя украинка и приехала рожать в Польшу: хоть и маленькая, а интуитивно понимает, что в «нэньке» ни ей, ни ее ребенку ловить нечего. Этим и жива Украина: омелянами в камуфляже да страшными рекордами, свидетельствующими о звериной интуиции...