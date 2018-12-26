Опасный циклон покинул Украину - Укргидрометцентр

Циклон, который обусловил стихийные явления на территории Украины, покинул пределы страны. Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида на брифинге, передает корреспондент УНН.



"В течение 25 декабря по территории Украины с юго-запада на северо-восток перемещался достаточно активный циклон, который обусловил большое количество опасных явлений погоды. Эпицентром этих опасных стихийных явлений стала Полтавская область. Сейчас циклон покинул территорию Украины, явления прекратились, ветер ослабел. Таким образом ситуация улучшилась", - отметил он.



По его словам, в 27-31 декабря синоптики не ожидают сложных погодных условий, однако из-за перемещения атмосферных фронтов на территории Украины следует ожидать осадков в виде снега и мокрого снега - от небольшого до умеренного. Температура воздуха в этот период составит от 2-7 мороза, -10 градусов на северо-востоке до + 1 ... -3 днем.



"Опасных явлений погоды, которые существенно усложнили бы ситуацию, есть, обусловили бы новые ситуации, в этот период мы не ожидаем", - отметил он.

