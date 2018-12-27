В Украину идет влажный и теплый атлантический воздух

В ближайшие сутки, 27 декабря, с северо-запада Европы на территорию Украины переместится влажный и довольно теплый атлантический воздух, сообщает в среду Укргидрометцентр. В четверг в Украине небольшой снег, ночью на Левобережье умеренный снег, днем в западных областях - дождь; лишь днем в северных и центральных областях без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью, утром порывы 15-20 м/с.



Температура в течение суток от -3°С мороза до +2°С (ночью в восточных и Сумской областях 2-7° мороза, днем в западных областях 1-6° тепла).



В Киеве в ночь на четверг небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью, утром порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем около 0°С.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 декабря самая высокая температура днем была 8,0 в 2011г, самая низкая ночью -21,3 в 1996г.



На 28 декабря синоптики прогнозируют ночью местами небольшой снег, в западных областях, днем в Украине, кроме, восточной части, умеренный снег; на западе и юге мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.



Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с.



Температура в западных областях и в Крыму ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла; в восточных областях и на севере Левобережья ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.



В Киеве в ночь на пятницу небольшой, днем умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

