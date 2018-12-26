Порошенко объявил о прекращении военного положения в Украине

Военное положение в Украине не продлено несмотря на то, что Россия не отвела силы и средства от украинской границы. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает корреспондент УНН. "14 часов, и сегодня сейчас в 14 часов прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в Украине", - сказал Президент.

По его словам, ситуация вокруг Украины не очень изменилась - ОБСЕ подтвердило данные украинской разведки, и в районе Луганска найдено подтянутые средства и реактивные системы "Град", увеличено количество артиллерии врага, а не отведено танки от границы и не уменьшено военное присутствие в Азовском море.



"Но в совершенно другом измерении находятся сейчас оборонительные возможности украинских ВС и других подразделений сектора безопасности и обороны", - подчеркнул Порошенко.

