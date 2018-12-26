Названа новая польза алкоголя и кофе

Ученые Калифорнийского университета выяснили, что те, кто употребляет алкоголь в умеренных количествах, живут дольше тех, кто полностью отказался от спиртного. Об этом сообщает портал WKRC-TV.



В исследовании 90+ Study, целью которого было выявление факторов долгожительства, приняли участие более 1,6 тысячи человек. Каждые шесть месяцев, начиная с 2003 года, добровольцы проходили неврологические и нейропсихологические тесты, а также выполняли когнитивные и физические задачи. Ученые также определили рацион питания испытуемых, физическую активность, изучили их историю болезни и принимаемые лекарства.



Оказалось, что те, кто выпивал умеренное количество спиртных напитков и кофе, чаще доживали до 90-летнего возраста, чем те, кто их не пил. Более того, у людей старше 70 лет с избыточным весом риск смерти был ниже, чем у испытуемых с обычным или недостаточным весом.



Исследователи также выявили, что более 40 процентов людей старше 90 лет страдали деменцией, а почти 80 процентов являлись инвалидами. При этом у около половины 90-летних когнитивные нарушения не объясняются патологиями в нервной системе.

