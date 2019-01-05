На Украине задержали тираж рождественского послания патриарха Кирилла

Украинская таможня не пропустила в страну отправленный из России тираж рождественского послания патриарха Кирилла, сообщил в четверг глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Источники на Украине сообщают, что местная таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла, ранее отправленный из России, для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января", - написал Легойда в своем Telegram-канале.



По его данным, "якобы не соблюдены таможенные формальности". Однако, добавил Легойда, сегодня времена такие, что "можно и со смартфона зачитать".

"Ну, а внимательные сотрудники украинской таможни пусть готовят дырочку для новой звездочки на погонах, раз она им важнее, чем Вифлеемская звезда", - заключил глава синодального отдела.



В Киеве 15 декабря по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко.



В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. При этом власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос" об автокефалии" новосозданной структуры.

