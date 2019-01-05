УПЦ уволила клириков за уклонение в раскол

Днепропетровская епархия канонической Украинской православной церкви освободила от должности настоятеля и клириков Свято-Покровского храма села Рубановское, сообщается в пятницу на сайте епархии. "Третьего января 2019 года приказом управляющего Днепропетровской епархией Украинской православной церкви митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея...

... настоятель и клирики Свято-Покровского храма села Рубановское Васильковского района Днепропетровской области: протоиерей Василий Пышный, священник Владимир Деревянко и священник Павел Тепин освобождены от должности", - говорится в сообщении епархии.



Согласно информации на сайте Днепропетровской епархии, служители церкви уволены за уклонение в раскол, грубое нарушение присяги священнослужителя, постановления Собора епископов Украинской православной церкви от 13 ноября 2018 года и решений Священного синода от 13 ноября и 7 декабря 2018 годов. Отныне бывшим служителям УПЦ запрещается священнослужение без права причастия Святых Христовых Таин.



В Киеве 15 декабря 2018 года по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей.

