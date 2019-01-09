Кожаные женские сумки: на что обратить внимание при покупке

Выбирая новые женские кожаные сумки, мы часто обращаем внимание лишь на их внешний вид, забывая про множество нюансов, о которых тоже стоит помнить. В этом материале мы собрали несколько советов, как выбрать действительно качественную продукцию.

Как определить кожу?

Купить сумку кожаную - желание большинства модниц. Конечно же, можно надеяться на добросовестность продавцов, которые продают сумочки. Но стоит все же знать, как определить нужный вам материал.

В первую очередь, стоит не забывать, что у таких изделий есть свой ни с чем не сравнимый запах. Ничем синтетическим кожаные изделия пахнуть никак не могут.

Важно смотреть и на срезы, которые должны быть твердыми и однородными. Их изнаночная сторона зачастую делается из замши.

Кроме того, стоит помнить, что на натуральной коже не остаются заломы. Поэтому не стесняйтесь ее слегка согнуть, чтоб убедиться в ее натуральности.

Кожаные изделия обладают неплохой гигроскопичностью, поэтому можно капнуть немного воды на сумочку, и если влага впитается, значит материал настоящий.





Форма

Выбирая новую сумочку, нужно заранее определится, для чего именно она вам нужна, и от этого отталкиваться при покупке.

Для тех, кому сумка нужна для шопинга, подойдут шоперы и сумочки в форме ковша. Они отличаются своей вместительностью, поэтому положить в нее вы сможете фактически все свои покупки.

Интересным решением для повседневных дел будет сумка мессенджер, которую еще называют почтальонкой. Отличает эту модель ремешок через плечо, благодаря чему вес изделия распределяется равномерно.

Прекрасным решением станет и кожаный рюкзак, который с каждым днем обретает все больше популярности. При этом его габариты зависят от того, какими именно функциями вы планируете его наделить.

А для вечерних выходов и свиданий лучше всего подойдет клатч. Эту маленькую сумочку можно носить как в руках, так и на плече благодаря тонкому ремешку или цепочке.





Детали и цвет

Большую роль играют маленькие детали, на которые тоже стоит обратить внимание при покупке.

В первую очередь обратите внимание на фурнитуру, особенно на змейки и ремешки. Все должно быть прикреплено на совесть, а еще без труда открываться. Кроме того, не должно быть лишних швов и следов клея, что будет свидетельствовать о качестве выбранной вами продукции.

Особое внимание стоит уделить ручке, которая должна быть не потертой, хорошо прикреплена и не иметь лишних изгибов.

Хорошо, если в комплекте с вашим новым приобретением будет специальный текстильный мешочек для хранения сумочки, это будет свидетельствовать о качестве бренда и его заботе о своих клиентах.

Многие считают, что самым оптимальным является черный цвет сумочки, особенно в зимний сезон. Но многие модницы давно доказали, что это далеко не так. Поэтому помимо классических оттенков, выбирайте модные и яркие, такие как красный, изумрудный, фиолетовый и металлик.

Покупайте сумки из натуральной кожи и будьте уверены, такое изделие вам прослужит очень долго!