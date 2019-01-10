От гриппа в Украине в этом году умерли уже пять человек

С начала 2019 года уже пять человек умерли от гриппа в Украине, с начала эпидсезона в октябре прошлого года зафиксировано уже 13 смертей от гриппа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.



"Пятеро украинцев умерли от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа А, уже в 2019 году. Всего в Украине с начала этого эпидсезона (октябрь 2018 года) от гриппа погибли 13 человек", - сообщили в центре Минздрава.



Напомним, за первую неделю 2019 года на грипп и ОРВИ заболели 164 тыс. 453 человека.



В Украине нет эпидемии гриппа. В то же время, эпидемические пороги превышены в Киевской и Житомирской областях.

