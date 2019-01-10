Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ

Кабинет министров принял решение о выходе Украины из Соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в рамках СНГ, передает УНН.



"Кабинет министров принял решение о выходе Украины из Соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в рамках СНГ, которая действовала с мая 1995 года. МИД Украины должен в установленном порядке сообщить о данном решении комитету Содружества независимых государств", - говорится в сообщении.

