Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ
Кабинет министров принял решение о выходе Украины из Соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в рамках СНГ, передает УНН.
"Кабинет министров принял решение о выходе Украины из Соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в рамках СНГ, которая действовала с мая 1995 года. МИД Украины должен в установленном порядке сообщить о данном решении комитету Содружества независимых государств", - говорится в сообщении.
Источник: УНН
15:12