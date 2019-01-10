Лукашенко пригрозил России

Россия может лишиться единственного союзника на западном направлении в лице Белоруссии, если стороны не смогут достигнуть соглашения о компенсациях в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере. Об этом в четверг, 10 января, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.



Как отметил Лукашенко, отсутствие договоренностей с Россией по этому вопросу не станет катастрофой для страны. «Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — пояснил он.



Белорусский лидер призвал правительство республики найти другие «надежные источники», чтобы компенсировать потери белорусского бюджета, связанные с российским налоговым маневром. При этом Лукашенко подчеркнул, что заработать дополнительные 400 миллионов долларов для Белоруссии «не проблема».



В декабре прошлого года Лукашенко заявил, что, по его подсчетам, потери Минска из-за российского налогового маневра в нефтяной отрасли в ближайшие годы составят 10,5 миллиарда долларов. При этом он посетовал на то, что Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию.



Закон о завершении налогового маневра в российской нефтяной отрасли был принят Госдумой летом 2018 года. Он предполагает постепенную отмену экспортной пошлины на нефть и газ с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к 2024 году. До сих пор Белоруссия закупала российское топливо по ценам внутреннего рынка, которые формируются на основе мировых цен за вычетом расходов на транспортировку и экспортной пошлины.

