Минкульт до конца месяца проведет экспертизу уставов УПЦ МП

10 января Кабинет министров Украины поручил Министерству культуры до конца месяца провести экспертизу уставов Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.



Об этом сообщает РБК-Украина.



Центральный орган исполнительной власти, реализующий политику в сфере религии, должен провести религиоведческую экспертизу зарегистрированных уставов религиозных организаций. Экспертизу должны провести в течение месяца после вступления закона о переименовании УПЦ Московского патриархата в силу.



Экспертиза необходима для установления обстоятельств на предмет расположения руководящего центра религиозной организации в Российской Федерации.



В случае если такие обстоятельства будут обнаружены, то Минкульт через "Урядовый курьер" и письменно проинформирует религиозные организации о необходимости внести в уставы предусмотренные законом изменения в трехмесячный срок.

