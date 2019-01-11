ООН: за менее чем год на Донбассе пострадали 11 работников водных ресурсов

После того, как накануне были ранены трое работников предприятия "Вода Донбасса", общее количество пострадавших работников водных ресурсов за последние девять месяцев выросла до 11. Об этом сообщили в представительстве ООН в Украине, призвав к усилению защиты гражданского населения и инфраструктуры на востоке Украины, передает УНН.



"Трое работников водного предприятия "Вода Донбасса" попали под обстрел во время очистки снега на подъездной дороге к большой насосной станции. Последний инцидент довел общее количество пострадавших рабочих водных ресурсов до 11 за последние девять месяцев, оставив одного из них с серьезными повреждениями, а двух других - с незначительными травмами", - сообщили в представительстве ООН.



Координатор системы ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани выразила свою обеспокоенность по поводу очередного обстрела 10 января работников водных ресурсов и призвала к "усилению защиты гражданского населения и инфраструктуры на востоке Украины".



Несмотря на то, что ни один из сотрудников водных ресурсов не пострадал в 2016-м и 2017 годах, в прошлом году наблюдался резкий рост количества инцидентов, которые коснулись как работников, так и объектов, указали в представительстве ООН.



"Обстрел и наземные мины также сильно повлияли на объекты водного хозяйства, а в 2018 году было зарегистрировано 88 инцидентов", - сказала Лубрани, отмечая, что эти инциденты также привели к нескольким случаям остановки водоснабжения.



"Любое нацеливание на гражданскую инфраструктуру или работников, или намеренное нарушение доступа к системам водоснабжения или отопления являются нарушением международного гуманитарного права", - указала Лубрани.

