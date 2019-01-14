МИД Германии счел письма посла США о "Северном потоке-2" провокацией

Министерство иностранных дел Германии расценило письма посла США в ФРГ Ричарда Гренелла в адрес немецких компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", как очередную провокацию, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники.



Ранее СМИ сообщали, что посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду немецких компаний и намекнул на возможность введения санкций со стороны США из-за поддержки "Северного потока-2". Представитель посла заявил, что письма Гренелла следует воспринимать не как "угрозу", а как "ясное выражение политики США".



По данным издания, компании, получившие письма, обратились в министерство иностранных дел, чтобы узнать, как реагировать на подобные угрозы. В ведомстве им посоветовали воздержаться от ответа. В самом МИД письма расцениваются как провокация, пишет газета.



По информации журнала Spiegel, в понедельник ведомство федерального канцлера и МИД Германии намерены обсудить, следует ли реагировать "на Гренелла и его все новые провокации" и какой именно должна быть реакция.



"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.



Канцлер Германии Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

