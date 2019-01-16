Доказана польза голодания для продления жизни

Доказана польза голодания для продления жизни

Ученые Калифорнийского университета (США) выяснили, что умеренное голодание влияет на циркадные ритмы, изменяя метаболизм таким образом, что это может привести к улучшению здоровья и продлению жизни. Статья исследователей опубликована в журнале Cell Reports.

Циркадными ритмами называют колебания интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи, включая обмен веществ, сон, бодрствование, прием и усвоение пищи, и зависящих от режима дня. Известно, что правильный суточный ритм увеличивает продолжительность жизни организма и уменьшает риск рака, а нарушение биоритмов, наоборот, провоцирует развитие различных заболеваний. Прием пищи изменяет циркадный ритм, однако до сих пор не было известно, к какому эффекту может привести умеренное голодание.

В исследовании использовались мыши, которые не принимали пищу в течение периодов в 24 часа. У животных при этом наблюдалось снижение потребления кислорода, дыхательного коэффициента (отношения между выдыхаемым углекислым газом и вдыхаемым кислородом) и количества расходуемой энергии. Эти эффекты были обратимыми при повторном приеме пищи.

Результаты показывают, что голодание способствует активации альтернативных метаболических путей и влияет на работу генов и белков, ключевых для циркадных ритмов. Так, понижалась активность белков BMAL1 и REV-ERBα, которые регулируют суточную работу печени и скелетных мышц. В целом, лишь 20-34 процента генов в этих тканях в условиях голодания сохранили свою прежнюю ритмическую активность. Этот процесс переводит геном в состояние ожидания, что облегчает формирование новых циклических ритмов при последующем приеме пищи. Таким образом, оптимальное голодание способно восстановить нарушенные циркадные ритмы и оказывает тем самым защитный для здоровья эффект.