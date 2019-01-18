Гимн тверку собрал почти 5 миллионов просмотров за сутки

Американский музыкальный дуэт City Girls и рэперша Карди Би выпустили совместный клип, посвященный тверку. По сути, настоящий гимн этого зажигательного танца.

Гимн тверку собрал почти 5 миллионов просмотров за сутки



В начале ноября участницы группы бросили вызов всем танцовщицам тверка в мире с предложением побороться за звание лучшей исполнительницы. Главным призом была назначена сумма в $25 тысяч и участие в клипе. Победительницей в итоге была названа танцовщица с ником Dancehall Queen, а 47 финалисток можно увидеть в клипе Twerk.



Отдельно стоит отметить Карди Би и одну из участниц City Girls — Yung Miami. Они появились в клипе в боди-арте.



Менее чем за 15 часов после публикации клип посмотрели уже почти 5 миллионов человек.





