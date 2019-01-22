Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы

Россия рассматривает все возможные варианты дальнейшего развития отношений с Советом Европы (СЕ), включая выход из этой организации, если дискриминация в отношении российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ) не прекратится. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Для нас дискриминация по политическим мотивам неприемлема, - отметил он. - Сегодня мы рассматриваем все опции наших возможных действий, в том числе и вариант выхода из состава СЕ. Надеемся, что в конечном итоге у наших оппонентов возобладает здравый смысл. Мяч находится на стороне тех, кто принимал решение об исключении российской делегации: они должны это решение пересмотреть, если, конечно, руководствуются глубинными интересами о сохранении функциональности организации".



Замглавы МИД РФ напомнил, что Совет Европы "создавался для того, чтобы обеспечить единство всех европейских народов, а, согласно первой статье устава этой организации, единство народов нельзя обеспечивать путем дискриминации". "Парламентские делегации в ПАСЕ не могут быть расставлены по разным полочкам в зависимости от их политических убеждений, - продолжил он. - Это противоречит принципам функционирования ряда международных организаций, в том числе и Совета Европы. Поэтому очевидно, что если нет консенсуса или нет большинства в пользу восстановления во всей полноте прав нашей делегации, то нет смысла запрашивать подтверждения полномочий РФ в данной организации".



По его словам, проще всего, если бы ПАСЕ направила приглашение российским депутатам, заявив о том, что "этот дискриминационный режим остался в прошлом". "Тогда оно было бы рассмотрено нашими депутатами", - объяснил Грушко. "Однако такие сигналы сегодня не поступают, - добавил он. - По крайней мере, в ходе наших последних контактов мы их не получили".



"На сегодняшний день кризис зашел настолько далеко, что он касается не только вопроса дискриминации той или иной делегации, но и вообще жизнеспособности этой организации в условиях, когда существует вопиющее несоответствие между основополагающими документами СЕ и внутренними регламентами, регулирующими деятельность ПАСЕ, - обратил внимание высокопоставленный дипломат. - Комитет по регламенту ранее принял косметические изменения, но они, к сожалению, не меняют суть дела".



"С учетом тех событий, которые идут в Совете Европы - имею в виду процесс назначения новых судей или выборов новых представителей на тот или иной пост, - понятно, что такая ситуация не может продолжаться вечно, - подчеркнул Грушко. - И естественный рубеж, когда Совету Европы надо будет определяться, - это июньская сессия, на которой предстоят выборы генерального секретаря".



