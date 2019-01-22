Зеленский рассказал о финансировании президентской кампании

Украинский шоумен и актер Владимир Зеленский заявил, что финансирует президентскую кампанию самостоятельно и с помощью друзей.



Зеленский в новогоднюю ночь заявил в эфире украинского телеканала "1+1", что намерен участвовать в выборах президента Украины 31 марта. В украинских СМИ неоднократно появлялась информация о том, что предвыборную кампанию Зеленского финансирует Коломойский.



"Мы сами… Не только моего кармана. Слава Богу, у меня есть друзья", - сказал Зеленский в интервью изданию "Украинская правда", которое опубликованном в понедельник, отвечая на вопрос, кто финансирует сейчас его кампанию. При этом он отказался сообщить, какую сумму уже потратил.



Он также сообщил, что владелец украинского телеканала "1+1", бизнесмен Игорь Коломойский не помогает ему в рекламе президентской кампании, а рекламирует только сериал "Слуга народа" (в котором Зеленский играет главную роль – президента), который будет выходить на "1+1".



Шоумен также заявил, что у него только рабочие отношения с Коломойским, а телеканал "1+1" назвал "стратегическим партнером". "Я думаю, что "1+1", во-первых, наш стратегический партнер. Потому что много нашего продукта, качественного, выходит на "1+1". Они получают от этого рейтинги. Во-вторых, канал "1+1" прекрасно знает, кто я такой, и чем я занимаюсь, чем я зарабатываю, как заработал свои деньги, откуда у меня западные компании. Они все это знают, и мне нечего по большому счету скрывать", - сказал Зеленский в ответ на вопрос, пиарят ли его на телеканале и почему на этом канале нет никакого негативного упоминания о нем.

