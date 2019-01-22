Новак надеется на конструктивный диалог с ЕК и Украиной по транзиту газа

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что надеется на конструктивный диалог с Еврокомиссией и Украиной по транзиту газа.



"Надеюсь на конструктивный диалог", - сказал журналистам Новак, который прибыл в здание Еврокомиссии, где он сначала проведет двусторонние переговоры с вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем Шефчовичем, а затем примет участие в трехсторонней встрече.



Первый раунд переговоров прошел в июле в Берлине. Россия, Украина и ЕК договорились тогда создать экспертную рабочую группу для обсуждения всех вопросов транзита газа после 2019 года. Эксперты собирались дважды в сентябре и обсуждали вопросы управления украинской газотранспортной системой, аспекты украинского и европейского законодательства, ставки тарифов на транзит газа, а также оценивали потребности ЕС в газе на ближайшие 10 лет.



В этот раз Еврокомиссия намерена получить твердые обязательства от России и Украины относительно транзита, учитывая, что действующий контракт на транспортировку газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце 2019 года, следует из сообщения ЕК, посвященного новому раунду переговоров. Как сообщал РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии, перед трехсторонней встречей Шефчович проведет отдельные переговоры как с Новаком, так и с Климкиным.

