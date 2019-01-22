Истек срок для ознакомления защиты Савченко с ее делом

Определенный судом срок ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства в отношении Надежды Савченко и Владимира Рубана, обвиняемых в подготовке государственного переворота в Украине, закончился 19 января. Об этом "Стране" рассказал адвокат депутата ВР Валентин Рыбин.



"Очевидно, что на днях будет вручен обвинительный в отношении Надежды, то же самое - по Владимиру", - отметил защитник. Он уточнил, что сторона обвиняемых готова к рассмотрению дела в суде, но с учетом политической составляющей и намерений Савченко баллотироваться на пост президента в процессе могут появиться неожиданности. "Украина плавно вошла в избирательную кампанию президента, и может быть некоторые политтехнологи будут советовать определенным заказчикам этого дела от власти провести маневры, для лишения Надежды доступа к СМИ и трибуне для общественности", - говорит Рыбин.



В качестве таких вариантов он указывает два. Во-первых, уголовное дело в отношении Савченко и Рубана могут перенаправить "болтаться" в судах для определения подсудности. А во-вторых, защитник считает, что производство с "политической заключенной" могут пытаться спрятать в периферийных судах. "Либо до конца марта дело будет болтаться для определения подсудности, либо его направят в суд Бахмута или Хмельницкого", - резюмирует Рыбин.

