ОБСЕ обнаружила технику ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружил бронетранспортеры и другую технику украинских силовиков в ряде районов у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в пресс-службе миссии.



"БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал одну боевую бронированную машину (ББМ) неустановленного типа неподалеку от Троицкого (под контролем ВСУ - ред.)", - сообщили в пресс-службе.



Уточняется, что бронированная техника зафиксирована также близ линии соприкосновения в районе подконтрольных Киеву Новозвановки, Золотое-4, Новотошковского, Крымского, Лопаскино Богдановки, Тарамчук, Славного, Новобахмутовки.



"Миссия зафиксировала одну зенитную установку (ЗУ-23) в населенном пункте Золотое-1",- дополнили в пресс-службе.



В СММ ОБСЕ уточнили, что во время мониторинга неподконтрольных Киеву районов выявили один БТР 70 и одну бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) в Луганске.

