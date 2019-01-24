В руководстве СЕ назвали катастрофой возможный выход России из организации

Выход России из Совета Европы (СЕ) мог бы привести к эффекту "домино" и, наряду с Brexit, стал бы подлинной катастрофой для Европы. Такое мнение высказал в среду руководитель Дирекции коммуникации и пресс-секретарь генерального секретаря организации Даниэль Хёльтген в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, многие в СЕ беспокоятся о выходе Великобритании из ЕС. "Правильно, но не это главная тема, - сказал Хёльтген. - Сейчас, в эти дни здесь обсуждают возможный выход России из Совета Европы, что называют Ruxit".



"Насколько Brexit означает для ЕС дилемму, настолько Ruxit стал бы огромным откатом назад в деле обеспечения прав человека", - считает он. "Brexit и Ruxit в одном году стали бы действительно катастрофой для Европы", - подчеркнул Хёльтген.



"Как раз в случае России мы должны опасаться своего рода эффекта "домино", - предположил он. "Есть страны, такие как Турция или Азербайджан, где также есть депутаты, которые открыто выступают за выход [из СЕ]", - пояснил Хёльтген.



