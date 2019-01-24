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Райан Рейнольдс рассказал о новой части "Дэдпула"
Голливудский актер Райан Рейнольдс рассказал о третьей части фильма "Дэдпул". По словам актера, его команда уже начала работу над новой лентой. Об этом пишет Variety.
При этом актер не уточнил, будут ли в фильме учтены требования "китайской цензуры", подчеркнув, что развиваться серия будет уже "в другом направлении". Он также намекнул, что главного героя ждут определенные изменения.
Детали эти актер раскрыл в ходе презентации детской версии "Дэдпула 2".
Источник: Корреспондент
09:30