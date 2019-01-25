В Карпатах нашли 4 заблудившихся сноубордистов

В районе горы Гимба Межгорского района потеряли ориентир и заблудились четверо сноубордистов из г. Львов, об этом туристы сообщили спасателям в телефонном режиме. Об этом сообщает ГСЧС в Закарпатской области, передает УНН.



"24 января в 16:20 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение, что в районе горы Гимба Межгорского района потеряли ориентир и заблудились четверо сноубордистов из г. Львов. Об этом туристы сообщили спасателям в телефонном режиме, когда поняли, что самостоятельно не смогут вернуться к базе отдыха", - говорится в сообщении.



Для проведения поисково-спасательных работ в район г. Гимба было направлено 6 спасателей и 1 единица техники Нижневоротского горного поисково-спасательного отделения. В ходе общения с заблудшими работники ГСЧС установили их ориентировочное местонахождение и в 01:10 25 января добрались до заблудившихся.



Мужчин доставили в их место отдыха. В медицинской помощи туристы не нуждались.

