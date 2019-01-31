НБУ оставил неизменным прогноз инфляции на 2019-20гг

Национальный банк Украины (НБУ) считает реалистичным озвученный в октябре 2018 года прогноз относительно замедления инфляции по итогам текущего года до 6,3% с 9,8% в предыдущем году.



"Инфляция будет и дальше постепенно замедляться. Как и ранее, НБУ ожидает, что она снизится до 6,3% к концу 2019 года и на 5,0% к концу 2020 года. К тому же, как и планировалось ранее, уже к началу 2020 года инфляция войдет в пределы целевого диапазона - 5% +/- 1 процентный пункт (п.п.)", - сообщается на сайте центробанка.



По его данным, замедлению инфляции будут способствовать: взвешенная фискальная политика в условиях существенных выплат по госдолгу в 2019-2020гг; замедление роста заработных плат на фоне сокращения разрыва в их уровне по сравнению с соседними странами и ослабления интенсивности миграционных процессов; относительно низкая волатильность обменного курса гривни и, соответственно, умеренные темпы импортируемой инфляции; удешевление энергоресурсов на мировых рынках, а также медленный рост цен на сырые продовольственные товары.



"Эти факторы способствуют замедлению базовой инфляции до 5% в 2019 году с 8,7% в 2018 году, и не более 4% в 2020-2021 гг.", - отмечено в сообщении.



В то же время проинфляционное влияние будет иметь дальнейшее повышение административно регулируемых цен и тарифов, необходимое для их приведения к рыночному уровню.

