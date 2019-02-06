День валютчика

Завтра в Украине почти национальный праздник: старт валютной либерализации. Страна встречает его упавшим курса доллара. Но злые языки твердят, что Нацбанк сделал это искусственно, чтобы выгодно скупить валюту под выплату внешних долгов. Только вчера, 5 февраля, Украина вернула МВФ $360 млн. И в этот же день Минфин выбросил на рынок высокодоходные ОВГЗ. Проблема в том, что подобная игра уже была прошлой весной. А летом «курсовые качели» шарахнулись в противоположную сторону и доллар взлетел...



Завтра в Украине вступает в силу принятый летом прошлого года закон "О валюте и валютных операциях", который заменит Декрет о валютном регулировании от 1993 года. Закон широко распиарен как полная валютная либерализация. На самом деле, такая оценка — изрядное преувеличение. Но кое-что изменится, особенно для внешних финансовых операций.



Из революционных новаций для рядовых украинцев можно назвать только одно: банкам разрешат менять валюту через интернет (по сути речь идет о переводе средств с одного счета на другой посредством онлайн конвертации). Также позволяется запустить услугу безналичной покупки и продажи валюты в терминалах самообслуживания и банкоматах cash-in.



Еще с 7 февраля отменяется лицензия НБУ на валютное инвестирование (перевод денег физлиц) за границу. Звучит как тавтология, потому что представить себе гривневую инвестицию даже на Кипр трудно, но, тем не менее, цитируем так, как это написано в законе.



Кроме того, будет повышен максимальный годовой объем инвестиций за рубеж. Сейчас он составляет $50 тыс., а с 7 февраля будет увеличен до... 50 тыс. евро. Хотя это, скорее, формальность.



Но самую большую ставку правительство делает не на обмен валюты, а на продажу физлицам валютных облигаций. Посредниками как и раньше будут выступать банки и брать за это комиссию. Однако доступ к ценным бумагам правительства будет заметно упрощен.



И это неудивительно. Каждый сознательный житель Украины, а также иностранец, сочувствующий нашим реформам, просто обязан купить себе немного ОВГЗ. Тем более, что проценты по ним зашкаливают.



Мы любим рассуждать о том, какие “ушибы” нанесли международные санкции российской экономике. Однако в прошлом году, в ноябре, вслед за нашими октябрьскими евробондами под 9,75%, Минфин РФ разместил свои 11-летние еврооблигации под ставку около 3%. Как говорится, почувствуйте разницу



Купить у своей родины облигации и получать по ним фантастически высокий доход через “конспиративный” кипрский оффшор — эту схему еще “антинародный режим” унюхал. А демократическая власть упростила себе вывод капиталов за границу, назвав это красивым словосочетанием “валютная либерализация”. Запасной аэродром для политических рисков