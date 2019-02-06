День валютчика
Завтра в Украине почти национальный праздник: старт валютной либерализации. Страна встречает его упавшим курса доллара. Но злые языки твердят, что Нацбанк сделал это искусственно, чтобы выгодно скупить валюту под выплату внешних долгов. Только вчера, 5 февраля, Украина вернула МВФ $360 млн. И в этот же день Минфин выбросил на рынок высокодоходные ОВГЗ. Проблема в том, что подобная игра уже была прошлой весной. А летом «курсовые качели» шарахнулись в противоположную сторону и доллар взлетел...
Завтра в Украине вступает в силу принятый летом прошлого года закон "О валюте и валютных операциях", который заменит Декрет о валютном регулировании от 1993 года. Закон широко распиарен как полная валютная либерализация. На самом деле, такая оценка — изрядное преувеличение. Но кое-что изменится, особенно для внешних финансовых операций.
Из революционных новаций для рядовых украинцев можно назвать только одно: банкам разрешат менять валюту через интернет (по сути речь идет о переводе средств с одного счета на другой посредством онлайн конвертации). Также позволяется запустить услугу безналичной покупки и продажи валюты в терминалах самообслуживания и банкоматах cash-in.
Еще с 7 февраля отменяется лицензия НБУ на валютное инвестирование (перевод денег физлиц) за границу. Звучит как тавтология, потому что представить себе гривневую инвестицию даже на Кипр трудно, но, тем не менее, цитируем так, как это написано в законе.
Кроме того, будет повышен максимальный годовой объем инвестиций за рубеж. Сейчас он составляет $50 тыс., а с 7 февраля будет увеличен до... 50 тыс. евро. Хотя это, скорее, формальность.
Но самую большую ставку правительство делает не на обмен валюты, а на продажу физлицам валютных облигаций. Посредниками как и раньше будут выступать банки и брать за это комиссию. Однако доступ к ценным бумагам правительства будет заметно упрощен.
И это неудивительно. Каждый сознательный житель Украины, а также иностранец, сочувствующий нашим реформам, просто обязан купить себе немного ОВГЗ. Тем более, что проценты по ним зашкаливают.
Мы любим рассуждать о том, какие “ушибы” нанесли международные санкции российской экономике. Однако в прошлом году, в ноябре, вслед за нашими октябрьскими евробондами под 9,75%, Минфин РФ разместил свои 11-летние еврооблигации под ставку около 3%. Как говорится, почувствуйте разницу
Когда в октябре-2018 Украина разместила еврооблигации на $2 млрд. с доходностью для 5- летних – 9% годовых (их было продано на $750 млн.) и для 10-летних – 9,75% (выпущено на $1,25 млрд.), близкие к власти комментаторы в один голос заявляли, мол, это связано с задержкой кредита от МВФ. Вот дадут нам кредит, и мы сможет платить более низкие проценты.
В конце декабря 2018-го Украина, наконец, получила первый транш в размере $1,4 млрд. Но почему-то доходность по облигациям от этого не снизились. Например, у пятилетних евробондов, размещенных в январе этого года, она составила 9,3%.
Таких огромных процентов в Европе не платит никто (Греция — не в счет, у нее своя “долговая опера”). Самое дорогостоящее обслуживание долгов сейчас у Румынии — 4,9%. Но там назревает большой финансовый кризис и спекулянты это знают.
Мы любим рассуждать о том, какие “ушибы” нанесли международные санкции российской экономике. Однако в прошлом году, в ноябре, вслед за нашими октябрьскими евробондами под 9,75%, Минфин РФ разместил свои 11-летние еврооблигации под ставку около 3%. Как говорится, почувствуйте разницу.
А теперь настало время рассказать о том, почему доллар в Украине падает, гривна растет и все это происходит одновременно с массированным размещением высокодоходных ОВГЗ. Если коротко — доллар падает, потому что Нацбанк – не дурак покупать его втридорога для выплат по внешним долгам.
Благодаря сайту rbc.ua, можно увидеть подробный график платежей Международному валютному фонду. Подчеркиваю — это не все долговые выплаты, а только МВФу. И указаны они не в долларах, а в так называемых СПЗ (спецправа заимствования, – автор). Но все равно табличка познавательная.
Из нее следует, что в феврале нам пришлось заплатить трижды: два платежа общей суммой около $66 млн. (47,142 млн. СПЗ) были сделаны в пятницу, 1 февраля. Еще $360 млн. (или 257,2 млн. СПЗ) — вчера.
Чтобы собрать эти деньги Нацбанк не вылезал с межбанка весь январь. А Минфин помогал ему удешевлять доллар, выбрасывая в продажу гривневые ОВГЗ, номинированные в долларах. Например, 15 января он продал ценных бумаг на 9,7 млрд. грн, 22 января — на 13,6 млрд. грн, а 29 января - на 18,3 млрд. грн. При этом доходность бумаг составила от 17,25% до 19,48% годовых в гривне.
Все финансовые аналитики в один голос говорят, что основными продавцами валюты стали спекулянты (наши или нерезиденты, а также наши, замаскированные через посредников под иностранцев), которые заводили в страну доллары, продавали их и покупали облигации за гривну. Не из любви к Украине, а ради высокого процента.
Пока Минфин торговал облигациями, за соседним “лотком” Нацбанк выкупал излишек доллара. Каждый день приобретал порядка $10-40 млн. Только накануне значительных вчерашних выплат – 4 февраля – НБУ, по разным оценкам, купил от $15 млн. до $20 млн.
В этот день безналичный доллар подешевел до максимума, потому что на 5 февраля Минфин назначил размещение гривневых ОВГЗ со сроком обращения 63,182, 287, 357, 714 и 1064 дней и долларовых – 162 и 358 дней в большом объеме.
Мы не случайно указали срок обращения долговых бумаг. Погашать часть из них придется уже через пару месяцев. Параллельно надо будет выплачивать старые долги и проценты по ним. Максимальные выплаты — больше 70 млрд. грн – выпадают на май 2019-го. Получив гривну, нерезиденты конвертируют ее в валюту и выведут за границу. По новому, как мы с гордостью подчеркиваем, либеральному закону, это будет сделать еще проще, чем в прошлом году. Вот тогда-то гривна и шлепнется. Со всего размаху.
Купить у своей родины облигации и получать по ним фантастически высокий доход через “конспиративный” кипрский оффшор — эту схему еще “антинародный режим” унюхал. А демократическая власть упростила себе вывод капиталов за границу, назвав это красивым словосочетанием “валютная либерализация”. Запасной аэродром для политических рисков
Точно такая же ситуация была год назад. В конце февраля – начале марта 2018 года спекулянты тоже продавали валюту на межбанке и скупали ОВГЗ. Доллар упал. Нацбанк очень этому радовался. Через полгода, когда наступила выплата с процентами, нерезиденты сбросили облигации, скупили валюту и начали выводить ее из страны. Гривна рухнула, а в Нацбанке “блеяли” неубедительными аргументами.
Любопытно, что, когда прошлой весной гривна укрепилась, “Версии” были в числе немногих ресурсов, которые советовали не обольщаться по этому поводу. Мы писали о том, что причина курсовых колебаний не в росте экономики, а в том, что нерезиденты скупают наши ОВГЗ ради высоких процентов. И ничего хорошего в этом нет.
Спекулянтам нужны прибыли, а не развитие Украины. Получив свое, они спокойно уйдут, а доллар вырастет. Так и произошло в начале июня 2018-го. Также мы писали о том, что “Долговая пирамида Украины закачалась под напором иностранных спекулянтов”. Напоминали, как в 1998 году рухнула “ющенковская пирамида”. И рано или поздно эта история повторится снова.
Но все это разговоры в пользу бедных. Тех, кто покупает по 100 долларов в обменном пункте, и складывает заначку под подушку на черный день, побаиваясь очередной масштабной девальвации гривны (и правильно, замечу, делает).
Что же касается богатых, тех, кто играет на рынке ОВГЗ, то к ним еще стоит присмотреться. Поверьте, “чужие тут не ходят”: как и в любом бизнесе на государственных финансах, без своих людей и коррупции здесь не обходится. Тем более, когда речь идет о суперприбылях.
Купить у своей родины облигации и получать по ним фантастически высокий доход через “конспиративный” кипрский оффшор — эту схему еще “антинародный режим” унюхал. А демократическая власть упростила себе вывод капиталов за границу, назвав это красивым словосочетанием “валютная либерализация”. Запасной аэродром для политических рисков. Из серии “не догоним, так согреемся” (не сохраним власть, так заработаем, пока есть возможность).