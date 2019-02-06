Обзор отзывов о жилом комплексе «Лесной квартал» в Броварах на строительных форумах

Рассматривая столичные пригороды на предмет недвижимости, нельзя пройти мимо жилого комплекса «Лесной квартал» в Броварах. В отзывах на строительных порталах можно найти много положительных комментариев в пользу этого ЖК. Мы собрали для вас информацию, основанную на отзывах первых жильцов этого комплекса и района.

1. Инфраструктура и транспортное сообщение

Жилой комплекс «Лесной квартал» в Броварах состоит из 12-ти высотных зданий, пять из которых ещё строятся. В отзывах первых обладателей квартир большое внимание уделяется описанию инфраструктуры города и района комплекса. Они отмечают, что, сравнивая пригороды Киева, были приятно удивлены достаточно хорошей социальной и развлекательной инфраструктурой Броваров, не типичной для пригорода. В нескольких минутах ходьбы от «квартала» можно найти всё необходимое: магазины, супермаркеты, отделение «Новой почты», кафе, рестораны, отделения банков, салоны красоты, школу, детский сад.

В пешей доступности от жилого комплекса находится торгово-развлекательный центр с множеством предложений активного времяпровождения с друзьями, семьёй. Главным преимуществом «Лесного квартала» многие инвесторы считают наличие на территории ЖК собственного детского сада с красивым дизайном и архитектурой. Также неподалёку планируется строительство школы.

Жильцы отмечают, что обустроенность придомовой территории располагает к приятному времяпровождению, образуя собственную зону отдыха: освещаемые пешеходные дорожки с лавочками и урнами, спортивные и детские площадки. Имеется даже специальная площадка для выгула и дрессировки собак.

Жилой комплекс «Лесной квартал» в Броварах некоторые инвесторы называют в своих отзывах — «город в городе». И это неудивительно. «Квартал» постепенно разрастается, появляется всё больше интересных и полезных мест непосредственно на его территории: в самих зданиях комплекса на нижних этажах есть стоматология, салон красоты, нотариус, пиццерия. Это очень удобно для жильцов «Лесного квартала».

Бровары — ближайший пригород столицы. На форумах отмечается отличная транспортная развязка. «Лесной квартал» находится в самом центре города. Автобусная остановка расположена прямо у жилого комплекса. Рядом проложена новая асфальтированная дорога. Новое асфальтное покрытие обеспечивает удобство передвижения и комфорт проживания жителям «квартала». На маршрутном такси можно доехать до ближайшей станции метро «Лесная» за 15 минут. А до центра Киева на метро — минут за 25. Это удобно для тех, кто вынужден часто ездить в столицу.

2. Качество новостроек «Лесного квартала» в Броварах

Большое внимание в отзывах, оставленных жильцами данного жилого комплекса, уделено качеству квартир. Они отмечают, что в холодное время года в них действительно сохраняется и поддерживается тепло. Застройщик внимательно подошёл к вопросу теплоизоляции, используя современные методы утепления стен минеральной ватой. Установка металлопластиковых окон с двухкамерным стеклопакетом также способствует хорошей тепло- и шумоизоляции квартир.

Здания построены по современной монолитно-каркасной технологии, что гарантирует их надежность, долговечность, огнестойкость и устойчивость к сейсмической активности. Применение в строительстве высококачественных экологичных материалов позволяет жильцам не беспокоиться о вреде для здоровья.

Нельзя не отметить ещё один плюс в копилку достоинств ЖК «Лесной квартал» в Броварах, о чём часто упоминают на форумах, — это наличие собственной котельной и новейших сетей инженерных коммуникаций. Данные мероприятия позволяют жильцам данных новостроек забыть о частых авариях и ремонтах оборудования и, соответственно, экономить деньги.

Также жильцы отмечают, что квартиры в «Лесном квартале» в Броварах можно приобрести по достаточно доступным ценам в отличие от столичной недвижимости, где инвесторы вынуждены переплачивать за расположение квартир в черте столицы. Помимо этого, застройщик предлагает выгодные условия рассрочки.

Инвесторы отмечают, что квартиры новостроек «Лесного квартала» в Броварах выгодно отличаются от стандартных «хрущёвок» и «панелек» удобством планировок. В своих отзывах жильцы сообщают, что довольны современным дизайном квартир и тем, как эффективно можно использовать всё пространство комнат, расставляя мебель. Санузел не граничит с кухней, отсутствуют длинные, узкие, неудобные проходные комнаты. Таким образом, застройщику «Лесного квартала» в Броварах удалось создать действительно качественные квартиры комфорт-класса с прекрасной планировкой комнат.

3. Чистота, уют и экологичность района

Владельцы квартир жилого комплекса «Лесной квартал» в Броварах часто упоминают о поддержании чистоты и порядка, как в подъездах на этажах, так и на территории комплекса во дворах. Они отмечают опрятные парадные и приветливых консьержей. Уборщики системно проводят влажную уборку на этажах. Также ежедневно выполняется уборка дворовой территории, полив газонов и клумб. В целом, территория жилого комплекса оставляет приятное впечатление: «стильно, красиво и ухожено», — отмечают жильцы.

Уют обеспечивается не только обустроенностью придомовой зоны, но и единением с природой. Буквально в пяти минутах ходьбы от жилого комплекса находится настоящий сосновый лес, который обеспечивает экологичность всему району. Чистый и свежий воздух — это то, что так важно для здоровья в нашем современном промышленном мире. Помимо этого, в городе находится три парка, в которых также можно отлично провести время с родными, близкими и друзьями.

Таким образом, ЖК «Лесной квартал» — это один из лучших комплексов комфорт-класса в Броварах по месту расположения, качеству жилья и ценам. Достаточно изучить отзывы инвесторов, чтобы понять, что приобретение жилья в этом комплексе может стать достаточно выгодным капиталовложением.