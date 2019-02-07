Скотленд-Ярд продолжает устанавливать личности подозреваемых в отравлении Скрипалей

Лондонская полиция продолжает работу по установлению личности потенциальных подозреваемых в деле отравления в Солсбери в марте 2018 года бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Скотленд-Ярде в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в газете The Daily Telegraph, согласно которой полиция ищет третьего подозреваемого в отравлении.



"Следствие продолжает отрабатывать различные версии, в том числе установление личности любых других подозреваемых, которые могли быть вовлечены в осуществление нападения. Мы не готовы обсуждать дополнительные детали продолжающегося расследования", - сообщили в полиции.



The Daily Telegraph сообщила в среду со ссылкой на источник, что британское следствие отрабатывает версию о якобы имевшем место участии в отравлении Скрипалей третьего человека - некоего "сотрудника российской военной разведки" под вымышленным именем Сергей Федотов. По информации собеседника издания, тот должен был вылететь в Москву вместе с двумя другими подозреваемыми - Александром Петровым и Русланом Бошировым, но в последний момент забрал свой багаж и остался в Великобритании.



Как отмечает газета, третий подозреваемый мог якобы изменить свои планы вернуться в РФ после того, как узнал, что Скрипали выжили. При этом источник издания не исключает, что он продолжает находиться на территории королевства.



4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по заявлениям британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", что стало поводом для долговременного закрытия в этом городе многих объектов бизнеса, а также перекрытия доступа людей к ряду жилых и парковых территорий. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало. 16 марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль.



5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ" (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ). Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.



