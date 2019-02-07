"Нормандский формат" по Донбассу работает, уверен посол Германии

Посол Германии на Украине Эрнст Райхель считает, что "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе работает, но позиции сторон фундаментально несовместимы.



Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер 31 января сообщил, что через несколько недель в Париже пойдет встреча представителей стран "нормандской формата".



"Мы не достигли всего, чего хотим, но не потому, что формат выбран не тот. Просто позиции сторон фундаментально несовместимы… Однако "Нормандия" все равно полезна, как и раньше, работает", - заявил Райхель в интервью интернет-изданию "Европейская правда", опубликованному в четверг.



По его словам, любая площадка для переговоров лучшем, чем ее отсутствие. Райхель также сказал, что, в случае прекращения Украиной работы в "нормандском формате", ЕС не будет иметь оснований для продления санкций в отношении РФ. При этом он добавил, что пока альтернативы формату нет.

"Еще один повод продолжать работу - это санкции, введенные против РФ. Они, как известно, прямо связаны с минскими соглашениями. Если Украина вдруг решит забыть о "Минске" и выйти из нормандского формата - санкции окажутся в опасности", - добавил посол.



Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

