Японские мужчины взбунтовались против Дня святого Валентина

В Токио прошла демонстрация против празднования Дня святого Валентина.



Организовал шествие "Революционный альянс непопулярных мужчин". Его представители Мужчины прошли по улицам столицы в субботу, 9 февраля.



Лидер организации Такаюки Акимото заявил, что это уже 12-я акция организации, направленная против праздника всех влюбленных. Главной целью марша он назвал "разрушение романтического капитализма".



Участники шествия выкрикивали лозунги "Конец Дню святого Валентина!" и "Не участвуйте в заговоре кондитеров". Акимото также призвал "не судить мужчину по тому, сколько ему подарили шоколада" и "перестать смеяться над непопулярными людьми".

