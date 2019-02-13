В Укрзализныце заявили о стабилизации графика экспресса в АП Борисполь

Экспресс с железнодорожного вокзала Киева в аэропорт Борисполь в настоящий момент выполняет график на 99,6%. Об этом заявил исполняющий обязанности директора филиала Юго-Западная железная дорога АО Укрзализныця Роман Веприцкий на 5 канале.



"На сегодня наш подвижной состав выполняет график на 99,6%. Это означает, что от 100% количества рейсов в 99,6% случаев мы попадаем в график без нарушений времени. Это вполне европейский уровень, потому что, например, в Австрии - 97%. На сегодня выполнено более три тысячи рейсов за два месяца", - сказал он.



Представитель Укзализныци также рассказал, что в локомотивном депо для обслуживания экспрессов создали отдельный цех с новым оборудованием, станками и инструментами, в котором Бориспольский экспресс проходит техническое обслуживание ежедневно.



"Сейчас на линии одновременно работают три экспресса, еще два в это время проходят техническое обслуживание… При этом все ТО проводят представители фирмы-производителя под контролем украинских инженеров", - добавил Веприцкий.

