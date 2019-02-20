Пенсионный фонд должен казначейству 53 миллиарда

Пенсионный фонд задолжал Госказначейству по займам за 2007-2018 годы 52,8 миллиардов гривен. Об этом говорится в отчете казначейской службы за 2018 год.



"В течение 2018 года у Пенсионного фонда возникали временные кассовые разрывы, связанные с выплатой пенсий, на покрытие которых Казначейством было предоставлено займов на сумму 89,5 млрд грн", - говорится в отчете.



По данным казначейства, по состоянию на начало 2019 года ссуда была погашена фондом не полностью, а только в сумме 84,7 млрд грн.



В январе Фонд полностью погасил долг за 2018 год.



"Ссуды казначейства прошлого года были одним из источников покрытия дефицита Пенсионного Фонда. Невозвращенный на 1 января остаток в сумме 48 млрд грн ПФ нам вернул в январе", - сообщает ЭП, ссылаясь на председателя казначейства Татьяну Слюз.



По ее словам, с начала 2019 года тенденция к ссудам сохраняется.



"В январе казначейство предоставило ПФ больше 8 млрд грн ссуд. В феврале Пенсионный фонд их погасил. По состоянию на 19 февраля объем предоставленных займов уже составил 3,8 млрд грн", - отметила Слюз.



Также она напомнила, что на выплату пенсий будут перечисляться налоги и штрафы, уплаченные при растаможивании "евроблях".

