Украина готова помочь Египту в модернизации системы ПВО

Киев заинтересован в развитии ВТС с Каиром и предлагает египетской стороне сотрудничество в проведении модернизации системы ПВО Республики Египет.



Согласно сообщению пресс-службы госконцерна "Укроборонпром" в четверг, планы сотрудничества в данной сфере стали предметом прошедших в рамках 14-й международной оборонной IDEX-2019 переговоров главы "Укроборонпрома" Павла Букина и вице-президента, директора по производству египетской The National Organization for Military Production (NOMP) Хасана Ахмеда Абд Ельмагиида.



"В соответствии с договоренностью, украинская сторона предоставит предложения по модернизации зенитно-ракетных комплексов и других средств ПВО, стоящих на вооружении Вооруженных сил Египта. Комплексная модернизация может включать полную замену устаревшей элементной базы на современные твердотельные элементы: вместе с модернизацией зенитных ракет, это позволит в разы повысить дальность обнаружения целей и их уничтожения", - отмечается в сообщении.



Как сообщает пресс-служба, также в рамках встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в боеприпасной сфере. "В настоящее время сторонами рассматривается проект по налаживанию совместного производства высокоточных и обычных боеприпасов для артиллерийских систем различного калибра", - уточняют в госконцерне.



Проходящая 17-21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) международная оборонная IDEX - одна из ведущих региональных международных выставок вооружений на Ближнем востоке. По данным организаторов выставки, в работе IDEX-2019 принимают участие порядка 900 оборонных компаний со всего мира. Украина демонстрирует на IDEX-2019 для потенциальных заказчиков ближневосточного региона с премьерным показом новый наземный противокорабельный ракетный комплекс (ПКР) "Нептун" дальностью до 300 км, а также высокоточную РСЗО "Ольха" калибра 300 мм и дальностью до 120 км, разработки ГККБ "Луч". Интерес к новому украинскому ракетному высокоточному вооружению озвучили ряд потенциальных заказчиков региона.



Египет рассматривается среди перспективных партнеров Украины по ВТС в Ближневосточном регионе. Опыт двустороннего ВТС включает, в том числе, поставки украинских многоцелевых Ан-74 для ВВС Египта, модернизацию боевой авиации, бронетехники и средств ПВО для египетской стороны. Согласно прежде озвученным оценкам украинской стороны, потенциальный объем двустороннего ВТС с Каиром оценивался в свыше $50 млн в год.



С учетом введенных США и ЕС санкций в отношении работающих в интересах оборонного сектора РФ компаний, в Киеве ожидают расширение позиций Украины на региональных оружейных рынках стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.



Согласно ранее озвученным оценкам "Укроборонпрома", в числе перспективных партнеров Украины по ВТС на Ближнем Востоке в новых условиях, в том числе, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт.

