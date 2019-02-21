Туры в Грецию

Греция – уникальная страна, где будет чем заняться как опытным путешественникам, так и тем, кто отправляется за границу впервые. Летом в Грецию едут, чтобы отдохнуть на чистых пляжах у теплого моря, зимой – ради катания на лыжах или сноуборде, а для посещений экскурсий и оздоровительного отдыха подходит любое время года.

Богатая событиями история и памятки искусства со времен Древней Эллады гармонично сочетаются с хорошо развитой инфраструктурой и современными развлечениями. Ежегодно тысячи украинцев покупают туры в Грецию, чтобы совместить знакомство с наследием древних цивилизаций и приятный релакс у моря или в горах.

Территория греческого государства омывается Средиземноморским, Ионическим и Эгейским морями. Остров Крит соседствует с Ливийским морем.

Климат на территории страны мягкий средиземноморский, поэтому погодные условия благоприятны для комфортного отдыха.

Температура воздуха летом составляет +34°С...+40°С на прибрежных курортах, однако жара переносится комфортно благодаря морскому бризу. В июне и июле цены туров в Грецию самые высокие. В холодную пору года температурный минимум отличается, от -4°С на севере, до +12°С на южном и северо-восточном побережьях. Заморозки бывают только в горах, где часто выпадает снег.

Виды отдыха в Греции

Пляжные курорты

Халкидики – полуостров, на береговой линии которого расположены популярные курортные зоны Кассандра и Ситония.

Лутраки – городок у Коринфского залива, с песчано-галечным побережьем протяженностью 3 км. Также Лутраки известен термальными источниками. В 16 км от города находится соленое озеро Вулиагмени.

Афины – столица Греции. В городе нет оборудованных зон для купания, но в радиусе 20 км можно искупаться и позагорать на песчаных пляжах Кавури, Воула Бич, Алимосе, Воцалакии и Глифаде. Среди водных развлечений в Афинах популярны погружение с аквалангом и снорклинг. Коралловые рифы, подводные пещеры и затонувшие корабли привлекают дайверов.

Пелопоннес – полуостров с преимущественно песчаным берегом, местами с мелкой галькой. Более 10 пляжей открыты для посещения, некоторые из них награждены «Голубым флагом» за чистоту.

Инфраструктура островов Родос, Крит, Санторини, Корфу, Миконос обеспечивает отдых в Греции вдали от суеты. Только Эвия соединен с материковой частью страны мостом, возведенным над узким проливом.

Рекреационный отдых

Греческие минеральные и термальные источники, целебные грязи привлекают путешественников, желающих укрепить здоровье. Основные рекреационные спа-центры – Ипати, Икария, Лутракион, Вулиагмени.

Горнолыжные курорты

Зимой горящие путевки в Грецию пользуются спросом среди любителей лыжного спорта. Склоны Парнаса, Олимпа, Родопской и Вермионской цепи покрыты снегом и хорошо оборудованы для катания на лыжах, сноубордах, снегоходах и сноутюбинге.

Посещение достопримечательностей

Практически вся Греция – это музей архитектуры, скульптуры и живописи эллинов, древних римлян, Византийской империи. Сотни тысяч людей совершают паломничество к христианским святыням на горе Афон, острове Корфу, городах Салоники и Суроти. Самые интересные места для экскурсионного отдыха в Греции можно подобрать на сайте www.poehalisnami.ua, опытные менеджеры помогут с выбором интересного тура к лучшим достопримечательностям страны.