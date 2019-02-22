Россия блокировала в ОБСЕ рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы

Делегация России на ПА ОБСЕ не позволила принять рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств от международных организаций под предлогом конфликта интересов; соответствующую позицию делегации озвучил ее глава вице-спикер Госдумы Петр Толстой.



"Считаем, что принцип, когда наблюдаемый определяет годность или негодность наблюдателя, не отвечает интересам независимого исследования демократичности процедуры выборов. И еще одно: как-то по странному стечению обстоятельств, как раз в связи с нежеланием Украины исполнять обязательства ОБСЕ по наблюдению за выборами, именно в этих правилах появляется пункт, по которому страна, имеющая тот или иной конфликт, может отказать в участии наблюдателям", — заявил Толстой на ПА ОБСЕ.



Политик уточнил, означает ли это, например, что, поскольку в отношении России действуют незаконные экономические санкции, то есть, по сути, объявлена экономическая война, появляется вопрос в том, приедут ли в Россию наблюдатели от ОБСЕ.



"Я считаю, что очень хорошее, правильное начало этой работы, но в том виде, в котором сейчас эти принципы наблюдения изложены, принимать мы не должны, мы должны доработать", — заключил он.



Толстой пояснил журналистам, что, согласно рекомендациям, "принимающая сторона может фактически отвергнуть того или иного наблюдателя от международной организации под предлогом конфликта интересов".



"Фактически, конечно, такая возможность дает некую индульгенцию киевским властям на нарушение фундаментальных принципов наблюдения за выборами", — пояснил Толстой журналистам после заседания комитета ПА ОБСЕ.



"Нам удалось сейчас предотвратить принятие этого документа ("Проекта руководящих принципов ПА ОБСЕ по наблюдениям за выборами". — Прим. ред.) консенсусом, вернуть его на доработку", — подчеркнул он.

Зимняя сессия ПА ОБСЕ проходит в Вене 21-22 февраля.

