УПЦ: ни одна поместная церковь не готова признать "новую церковь" Украины

Ни одна единая поместная православная церковь пока не готова признать "новую церковь" Украины, заявил в четверг замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) канонической Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич. "На данный момент нет ни единой поместной православной церкви, которая готова бы признать православную церковь Украины.

Наоборот, есть уже церкви, которые заявили, что признавать ПЦУ не будут. Это польская, сербская, антиохийская православная церковь", - сказал Данилевич на пресс-конференции.



По его словам, вскоре другие церкви, в частности, болгарская, выразят свое решение о непризнании новой церковной структуры на Украине.



"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.



Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

