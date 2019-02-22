Пасечник заявил о планах Киева использовать голоса жителей ЛНР на выборах

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о планах официального Киева использовать голоса жителей Луганской области, проживающих на подконтрольной ЛНР территории, на предстоящих в марте выборах президента Украины.



"Готовятся подтасовки для использования "голосов" луганчан, в том числе в настоящее время проживающих на территории Луганской народной республики, для поддержки Петра Порошенко. Очевидно, что рейтинг этой "хромой утки" на Луганщине ничтожно мал, а других мнений Киев не признает сам и делает все возможное, чтобы цивилизованные страны никогда не слышали их голоса", - сказал Пасечник журналистам.



По его мнению, Киев "под надуманными предлогами" отказывается принять на президентских выборах наблюдателей из тех стран, которые "имеют свое собственное, а не тиражированное Вашингтоном, мнение".



"Проходящая на Украине президентская кампания в очередной раз показывает, что жителям Луганщины отказывают в праве на определение своей судьбы. Тем из них, кто живет на территории Луганской области, не дают выдвинуть своих кандидатов на выборах, отказывают в праве на защиту, праве быть услышанными", - считает Пасечник.



Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост президента претендуют рекордное за всю историю число кандидатов — 44. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.

