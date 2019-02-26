В Украине три трассы могут стать платными

В "Укравтодоре" вместе со Всемирным банком проанализировал 10 дорог и назвали трассы, которые могут стать первыми платными дорогами в стране. Об этом сообщает "Сегодня".



Глава "Укрдоринвеста" Елена Криворучко выделяет три на­­правления, у которых есть потенциал стать первыми концессионными или, проще говоря, платными дорогами Украины:



Направление Киев - Белая Церковь. Чтобы построить по этому маршруту новую дорогу, нужны $535 млн и три года. При этом, введя плату за проезд, инвестор сможет возвращать чуть более 5% (почти $27 млн) в год.



Второе направление Львов - Краковец. На постройку новой дороги здесь понадобятся $290 млн и два года, а зарабатывать инвесторы смогут по $4 млн в год.



Наконец, в направлении Львов - Тернополь можно расширить дорогу с двух полос до четырех. На это понадобятся $293 млн и, по оценкам экспертов, около трех лет. Зарабатывать подрядчики на этой дороге смогут по $35 млн в год.



По словам Криворучко, сложности заключаются не только в том, чтобы найти инвесторов для этих проектов, но и в том, чтобы побороть нежелание простых украинцев пользоваться платными дорогами. Особенно с учетом того, что при появлении платных магистралей всегда должны быть бесплатные альтернативы.



По словам транспортного эксперта Александра Кавы, проезд по дороге Киев - Белая Церковь (расстояние составит примерно 60 км) может стоить примерно как 2-3, а максимум 4 литра бензина. То есть проезд по этой дороге будет колебаться от 60 до 120 грн.

