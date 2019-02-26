«Папа-блог»: 5 главных правил для здоровья ребенка

Каждый вторник в программе «Утро с Интером» ведущий Дмитрий Чистяков в рубрике «Папа-блог» делится с телезрителями мужским взглядом на воспитание ребенка. Разобраться в различных вопросах, связанных со здоровьем и развитием детей, молодому отцу помогают лучшие специалисты страны: педиатры, психологи, ортопеды, диетологи и аллергологи. Какие советы и правила он взял на вооружение и применяет в воспитании своего полуторагодовалого сына?



1. Ограничение запретов

«Остановись! Не бегай! Не прыгай! Туда не иди! Ты запачкаешься! Ты упадешь!» – я очень часто слышу эти слова на детских площадках от родителей. И это раздражает. Хотя я и сам иногда так говорю Максу, но стараюсь себя одергивать. Ребенок познает мир через игру, ушибы и падения, через ковыряние в грязи и промокшие ноги. Как он поймет, что такое грязь, если он ни разу ею не испачкался? Или как ребенок поймет, что родителей нужно слушаться, если, ослушавшись, не побежит и не разобьет коленку? Говорить ребенку «нельзя» надо только в том случае, когда это действительно важно, опасно для жизни и здоровья. В розетку совать пальцы – вот это нельзя, рассыпать муку на кухне – это нормально. Чем меньше запретов, тем больше шансов, что ребенок вас услышит и послушается.



2. Питание по запросу

Соблюдать правильный режим питания с ребенком – очень трудная задача. Те родители, у которых это получается, – сверхлюди. Макс ест, когда захочет. За стол насильно его не усаживаем. Например, утром, проснувшись, он может попросить суп, отказавшись от овсянки или омлета со шпинатом. Кстати, его привычный рацион – суп, каши, яйца, овощи, фрукты, творог, йогурты, рыба. Макс ест практически то же, что и я, только без специй и соли. Они ребенку ни к чему. Ест он, сколько захочет, но не переедает. А еще он очень много пьет воды – за этим нужно следить. Ребенок должен получать достаточное количество жидкости каждый день.



3. Счастливые родители

Главное правило – не ссориться и не кричать при ребенке. Это здорово выбивает малыша из колеи, ведь он молниеносно считывает все эмоции. Счастливые родители – счастливый ребенок. А для того, чтобы родители не переутомились, устав от маленького чуда, им нужно чаще отдыхать. Как от ребенка, так и друг от друга. Психологи советуют: почаще находите время для личных дел, свиданий, прогулок. При этом важно не корить себя, что ребенок не с вами.



4. Свежий воздух

Пользуюсь правилом от наших экспертов: не навреди заботой. Нам всегда хочется укутать ребенка, одеть лишние носочки и еще одну шапочку, а в доме закрыть все окна, чтобы, не дай Бог, не просквозило. Это неправильно! Одеваю по погоде: если не холодно мне, значит, и Максу не холодно. В квартире у нас всегда свежо, не жарко и не сухо. В нашем доме с рождением Макса появился увлажнитель воздуха. Макс прыгает, бегает, мы делаем с ним растяжки, гимнастику и массажи. Ребенок должен много двигаться, тогда и развиваться будет правильно. Кстати, обязательно гуляем с Максом на улице каждый день – вот еще одно правило.



5. Совместные игры

Совру, если скажу, что Макс не смотрит мультики. Смотрит, но в меру. Больше я стараюсь занимать его карандашами, красками, конструктором, книгами. Вообще, я считаю, что главное не количество проведенного время с детьми, а качество! Можно «сидеть» в телефоне, пока ребенок будет рядом с вами смотреть мультики, а можно 20 минут быть непосредственно в диалоге, что-то делать вместе. Для Макса это самая большая радость, когда папа делает что-то с ним вместе. Это круче любого мультика!

