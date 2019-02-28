Депутат Дубиль на явился в ГБР на допрос

Народный депутат Украины Валерий Дубиль (фракция "Батькивщина") не явился в четверг на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), где его ждали на 10 часов утра.



"Дубиль сегодня вызывался на допрос на 10 часов утра, но он не пришел", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Бюро.



Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГБР 28 февраля вызывает на допрос народного депутата из фракции "Батькивщина" Валерия Дубиля в деле о подкупе избирателей. "Он (В.Дубиль – ИФ), конечно же, не лишен депутатской неприкосновенности и может только по собственному желанию прийти на допрос", - сказал генпрокурор на брифинге 27 февраля.



При этом Ю.Луценко подчеркнул: "К В.Дубилю претензии есть, поскольку именно он по имеющимся у нас доказательствам, в том числе, аудио, записанным законным способом СБУ, координировал и организовывал оплату технологов, в том числе из РФ, которые организовывали "сетку" для выборов, которая финансировалась не из избирательного фонда".



По словам генпрокурора, суммы финансирования исчисляются "сотнями миллионов".

