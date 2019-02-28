Верховная Рада приняла доработанный законопроект о трансплантации

Верховная Рада приняла закон №9461-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку".



Соответствующее решение принято на заседание парламента в четверг 231 голосами "за".



Как сообщалось, комитет Верховной Рады Украины по здравоохранению решил внести на рассмотрение народных депутатов доработанный законопроект о трансплантации №9461-д, в котором предусмотрена отсрочка введения в действие нового закона о трансплантации до 1 января 2020 года, что позволит пролонгировать до 31 декабря 2019 года закон о трансплантации, который действовал ранее. Таким образом, парламент сможет разблокировать приостановленную в настоящее время трансплантацию органов из-за неготовности госреестров.



Верховная Рада приняла закон о посмертном донорстве в мае 2018 года (№2427). Документ вступил в силу 1 января 2019 года, тогда же утратил силу закон о трансплантации, который действовал ранее (№1007). В то же время часть норм нового закона оказалось невозможно реализовать, поскольку не была создана информационная система трансплантации. В связи с этим парламент планировал отсрочить до 2020 года начало действия закона, но соответствующее решение так и не было принято.

