В Одессе на улице ранили ножом полицейского

В Одессе сотрудник полиции получил тяжелое ножевое ранение на улице в ходе разбирательства с компанией молодежи. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 28 февраля.



Инцидент произошел накануне поздно вечером. Возвращаясь домой, работник управления превентивной деятельности ГУНП увидел группу молодых людей, которые громко выясняли отношения между собой и оскорбляли нецензурной бранью девушку со своей же компании. Полицейский решил вмешаться.



"Представившись полицейским, он сделал замечание нарушителям общественного порядка. В ответ прозвучало пренебрежительная фраза, после которой агрессивно настроеный парень выхватил нож и ударил полицейского в грудь. После этого вся компания бросилась бежать. Полицейский был госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки", – говорится в сообщении.



В течение часа правоохранители установили участников происшествия. А во время обыска в квартире подозреваемого было изъято предполагаемое орудие преступления – нож.



По данному факту начато уголовное производство по статье о посягательствое на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.348 УК Украины). Подозреваемому грозит тюремный срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение. Злоумышленник задержан. Продолжаются следственные действия.

