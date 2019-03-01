Спальни от «MebShop» - образец единства практичности и изысканной неги

В современных квартирах спальная комната обычно представляет собой функциональное помещение, а не место, предназначенное исключительно для релакса и отдохновения. Там в обязательном порядке должны быть размещены системы хранения, а уж затем ложе. Если позволяет площадь, может быть установлено еще бюро, туалетный столик или трюмо.



Частные дома в этом плане более разносторонни: в них нередко обустраиваются гардеробные комнаты, которые делают необязательными большие шкафы в спальных. Следовательно, мебель для спальной может быть и менее прагматичной, рассчитанной на комнату, предназначенную в первую очередь для отдыха.

Мебель для спальной в стандартной квартире

Интернет-магазин «МебШоп» ориентирован на широкий круг потребителей с разными вкусовыми предпочтениями и разными финансовыми возможностями. Поэтому здесь без труда можно подобрать мебель, которая максимально будет соответствовать вашим чаяниям. Здесь вы сможете выбрать стильный и качественный гарнитур, к которому не потребуется подбирать дополнительную мебель. Но если хотите сделать свою спальную абсолютно уникальной, можно собрать весь мебельный ансамбль из самостоятельных элементов:

· кровати;

· прикроватных тумб;

· шкафов;

· комодов;

· тумб под ТВ;

· настенных и напольных полок;

· трюмо;

· пуфов.

В этом случае возможна широчайшая вариативность, что сделает вашу спальную не только самобытной, но и настолько функциональной, как того пожелаете вы сами.

Представленные в магазине модели изготовлены отечественными производителями, которые выпускают не только очень качественную мебель, но и тщательно отслеживают тренды современной мебельной моды на мировом рынке. Поэтому при всем разнообразии моделей неизменным остается одно – очень стильный и разносторонний дизайн. Здесь вы найдете

· и ультрапопулярные двуспальные кровати с мягким высоким подголовником,

· и модели, имитирующие деревянные экземпляры для стиля прованс,

· и низкие удобные ложе, идеально подходящие в спальни, оформленные в стиле хай-тек, которые великолепно дополнят стеклянные тумбы под ТВ с металлическими элементами.

Нет смысла подробно описывать предлагаемые варианты, проще зайти на сайт магазина и изучить промо-фото, представленные в каталоге.

Мебель для детских спален

На сайте MebShop посетителей ждет большой ассортимент детских спален. Фактически вам предлагается полноценный гарнитур для детской комнаты – со стенкой, одно- или двухъярусной кроватью, с полочками и письменным столом (встроенным или отдельно стоящим). Габариты и конфигурация их подойдет под очень разные по площади и планировке детские комнаты, а насыщенные расцветки рассчитаны на детей разного возраста и с разными предпочтениями. Одно в них неизменно – высокое качество, безопасность и эргономичность.