Голландский тренер Луи ван Гал завершает карьеру футбольного тренера

Голландский тренер Луи ван Гал завершает карьеру футбольного тренера

Голландский специалист Луи ван Гал заявил, что завершает карьеру футбольного тренера.

"Я заканчиваю с этим. Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня на работе за границей. Я сказал ей, что уйду на пенсию в 55 лет. Сейчас мне больше 65. Я не могу продолжать", - приводит слова Л.ван Гала AS.

"Как и игроки, моя жена также имеет право на жизнь с Луи ван Галом. И могу сказать, что она счастлива", - отметил тренер.

67-летний Л.ван Гал работал в ряде европейских клубов, а также в сборной Голландии. Вместе с амстердамским "Аяксом" он по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Голландии, один раз - Кубок Голландии. Также он добился успехов с "Аяксом" на международной арене, по разу выиграв с клубом Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Кроме того, "Барселону" он дважды приводил к выигрышу чемпионата Испании, по разу - Кубка Испании и Суперкубка УЕФА; с АЗ один раз выиграл чемпионат Голландии; с "Баварией" по разу - чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии; с "Манчестер Юнайтед" он стал обладателем Кубка Англии. Сборную Голландии он привел к бронзе чемпионата мира.